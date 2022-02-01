متحدث الصحة: «أوميكرون» يمثل 66% من إصابات كورونا في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن 66% من إصابات فيروس كورونا بمصر من متحور «أوميكرون»، الذي يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وينتشر بسرعة كبيرة جدا.

وأكد متحدث الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لديها فائض من لقاحات كورونا يقدر بحوالي 72 مليون جرعة، ودعا المواطنين لضرورة الحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

تزويد عدد مقاعد الخط الساخن

وأشار إلى الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، منوها بأن الوزارة قامت بتزويد عدد مقاعد الخط الساخن 105 لتلقي كافة استفسارات المواطنين المختلفة بشأن اللقاحات، وكذلك الفيروس وتحوراته المختلفة.

متابعة حالات كورونا من خلال فرق طبية متخصصة

وناشد متحدث الصحة المواطنين خاصة مصابي العزل المنزلي بالتواصل مع الخط الساخن 1440، وضرورة متابعة الحالة من خلال فرق طبية متخصصة لتقديم المشورة وتحديد العلاج والطعام المناسب للحالة المصابة بالفيروس، وشدد على توافر أماكن في مستشفيات العزل والفرز بالكشف على الحالات المشتبه فيها.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة لوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.