السعودية تقر إلزامية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بدءا من اليوم

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة أعلنت إلزامية تلقي الجرعة التنشيطية المعززة الثالثة، ابتداء من اليوم، إذ تعد شرطا لاستمرار ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18عامًا، فأكثر.

تفاصيل الحصول على الجرعة التنشيطية

وأضاف «حنفي» أن كل من لم يحصل على الجرعة التنشيطية الثالثة سيمنع ابتداءً من اليوم دخول الأماكن الآتية، منها: «أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أي منشأة حكومية أو خاصة لأداء الأعمال أو المراجعة، ركوب الطائرات ووسائل النقل».

الفئات المستثناة

ولا ينطبق هذه القرارات على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق مايظهر في تطبيق «توكلنا»، مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا.