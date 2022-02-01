المنشآت الفندقية: فنادق مصر ستكون صديقة للبيئة قريبا

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الفنادق المصرية ستتحول قريبا إلى منشآت صديقة للبيئة، إذ شملت المرحلة الأولى فنادق مدينة شرم الشيخ والتي تعمل بداية اليوم ولمدة 6 أشهر على تطبيق الاشتراطات البيئية اللازمة للحصول على شهادة معتمدة من إحدى الجهات المحلية أو الدولية المتخصصة بأنّها صديقة للبيئة.

السياحة الخضراء وجذب السائحين

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ التحول نحو السياحة الخضراء لا تقتصر أهميته فقط على الجوانب البيئية والمناخية الناتجة عن استخدام الطاقة النظيفة في الفنادق وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بها وزيادة المناطق الخضراء، بل تمتد إلى زيادة الحركة السياحية للدول التي تطبق معايير السياحة الخضراء.

ولفت رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ الدول التي لن تتحول منشآتها لكيانات صديقة للبيئة، لن يكون لها مكان على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة، موضحا أنّ تحويل المنشآت السياحية لكيانات صديقة للبيئة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها حاجة السائح حاليا للبقاء في أماكن تراعي المعايير والاشتراطات البيئية والمناخية.

فنادق شرم الشيخ ستكون «صديقة للبيئة» قبل مؤتمر المناخ العالمي

وأوضح عاقل، أنّ المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ ستتحول جميعها إلى فنادق صديقة للبيئة قبل بداية سبتمبر المقبل، وقبل نحو شهرين من استضافة المدينة للدورة الـ27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، المقرر إقامتها نوفمبر المقبل، والمتوقع أن يتجاوز أعداد الحضور بها 30 ألفا من مختلف دول العالم، معظمهم من المتخصصين والمهتمين بمجال المناخ.

وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّه عقب الانتهاء من تحويل فنادق شرم الشيخ إلى منشآت صديقة للبيئة، سيتم البدء في تحويل فنادق الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان والقاهرة ومطروح والساحل الشمالي والإسكندرية، إلى منشآت صديقة للبيئة وفقا لجدول زمني محدد.