المنشآت الفندقية: تعايش دول العالم مع كورونا سيزيد رحلات السياحة إلى مصر

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستعود لطبيعتها ولمعدلات ما قبل جائحة كورونا بنهاية العام الجاري، وذلك وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية، وإعلان العديد من شركات السياحة العالمية إعادة تسيير رحلاتها للمقصد السياحي المصري مثلما كانت عليه عام 2019، لافتا إلى أن بدء تعايش العديد من دول العالم مع فيروس كورونا سيرفع من حركة السياحة البينية بين الدول، وهو ما سيصب إيجابا في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر.

أعلى معدل لوصول السياح لمصر في الربع الأخير من العام الماضي

وأضاف لـ«الوطن» أن القطاع السياحي بدأ منذ منتصف العام الماضي، في الاستعادة التدريجية للحركة السياحية الوافدة لمصر،بعد قيام العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا باستئناف رحلاتها من جديد للمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الربع الأخير من عام 2021، شهد أعلى معدل لقدوم السياح لمصر خلال العام الماضي.

المدن السياحية تطبق إجراءات احترازية مشددة

وأشار«عاقل» إلى أن المدن السياحية المصرية تتمتع حاليا بسمعة جيدة عالميا، نظرا لتطبيقها إجراءات احترازية ووقائية مشددة، فضلا عن حصول العاملين بها على جرعتي التطعيم من لقاح كورونا، وهو ما جعل تلك المدن ضمن أولويات السائح لزيارتها خلال الفترة الحالية، موضحا أن قرار الحكومة البريطانية الشهر الماضي، بعودة الحياة لوضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية سيرفع من عدد الرحلات السياحية البريطانية إلى مصر بداية من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن العام الجاري، سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر، لاسيما القادمين من دول أوربا التي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا، فضلا عن زيادات متوقعة في أعداد السياح العرب القادمين لزيارة مصر.