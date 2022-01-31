«المنشآت الفندقية» تنصح المواطنين بعدم التخوف من السفر للمدن السياحية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن محافظتي الأقصر وأسوان ستحتلان المركز الأول في جذب المصريين خلال إجازات منتصف العام الدراسي، لاعتدال درجة الحرارة بهما خلال تلك الفترة، مقارنة بحالة الطقس الموجودة بالعديد من المدن السياحية الشاطئية الأخرى، ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، موضحًا أن الرحلات النيلية «النيل كروز» عبر الفنادق العائمة العاملة ستكون الأكثر جذبا للعملاء خلال تلك الفترة .

عروض سعرية مخفضة خلال إجازة نصف العام

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه رغم قيام العديد من شركات السياحة والفنادق بتقديم عروض سعرية مخفضة، لجذب المصريين لزيارة شرم الشيخ والغردقة خلال إجازات منتصف العام الدراسي، مازال الإقبال على الرحلات متوسطا، لبرودة الجو في تلك المدن، موضحًا أن كافة العروض السعرية التي قدمت للمصريين التزمت بعدم النزول عن الحد الأدنى للإقامة بالغرف الفندقية، الذي أقرته وزارة السياحة والآثار والمحدد بـ40 دولارًا، أو مايعادلها بالجنيه المصري، للإقامة بغرفة بفندق فئة 5 نجوم في اليوم، و28 دولارا للإقامة بغرفة فندقية فئة 4 نجوم.

دعوة المواطنين للسفر خلال إجازات منتصف العام

ونصح رئيس اللجنة المواطنين بعدم التخوف من السفر للمدن السياحية خلال إجازات منتصف العام في ظل ارتفاع الإصابات بمتحور «أوميكرون»، أحد متحورات فيروس كورونا، إذ أن جميع المنشآت الفندقية تٌطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، لتكون آمنة صحيًا.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال شهر يناير الجاري كانت متوسطة، متوقعًا أن تشهد أعداد السياح الوافدين لمصر زيادة مطردة خلال العام الجاري.