القصة الكاملة لاعتداء تلميذ على زميله بـ«كتر» داخل مدرسة بالإسكندرية

داخل فناء مدرسة «محمود عباس العتي الرسمية للغات»، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، شرق الإسكندرية، أقدم تلميذ في الصف السادس الابتدائي على التعدي على أحد زملائه مستخدما آلة حادة «كتر»، مما أدى إلى إصابة الأخير بجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده، منها جرح غائر في الرقبة، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث خضع التلميذ المصاب لعمليتين لتضميد جراحه، بالإضافة إلى قرابة 100 غرزة داخلية وخارجية.

ألفاظ نابية بداية المشاجرة

«شتمني فقلت له أهو أنت»، بتلك الكلمات البريئة يقص «سيف الدين أحمد»، التلميذ المصاب، تفاصيل بداية تعدي زميله عليه داخل فناء المدرسة قبل بداية الامتحان، مشيراً إلى أن التلميذ المعتدي رغب في مشاجرة «سيف» بسبه بألفاظ نابية هو وأصدقائه، الذين ردوا عليه، وتبع ذلك قيامه بتشويه وجه المجني عليه بـ«الكتر».

«كتر» بين أصابعه.. تفاصيل حالة التعدي

وأضاف «سيف» قائلاً لـ«الوطن»، أنه بمجرد الرد على زميله بكلمة «أهو أنت»، وجده يتجه إليه ليتشاجر معه: «زقيته وبعدت عنه علشان أروح لجنتي، فلقيت صاحبي بيقول لي خلي بالك دا معاه كتر، ولسه ببص ورايا لقيته حاطط الكتر بين صوابعه واعتدى عليا».

بحسب وصف التلميذ المصاب، فإن التلميذ المعتدي اتجه إليه بسرعة شديدة ومزق وجهه حتى منتصف صدره، وبينما كان يحاول إنقاذ نفسه بيده، فقد طال السلاح ذراعه أيضاً، ما تبعه سقوط الطفل على الأرض غارقاً في دمائه، قبل أن يتم نقله إلى أقرب مستشفى، من قبل إدارة المدرسة.

مصير التلميذ المعتدى عليه دراسياً

ولم يخسر التلميذ المجني عليه صحته نتيجة الإصابة فحسب، بل تغيب عن امتحاني اللغة الإنجليزية والرياضيات، ما تبعه قرار مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بعقد امتحان تكميلي للتلميذ المعتدى عليه، لثبوت غيابه عن أداء الامتحان بعذر خارج عن إرادته، في كلتا المادتين.

إيقاف مديرة المدرسة 3 أشهر

تبع تلك الواقعة إيقاف مديرة المدرسة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالتها للنيابة الإدارية، لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي، وتقصيرها في مهامها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحسب بيان صدر عن مكتب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

رسوب التلميذ المعتدي على زميله

ولم تقتصر القرارات الصادرة بشأن الواقعة عند ذلك فحسب، بل تقرر إلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022، واحتساب عام الإلغاء عام رسوب، ويتم احتسابه ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانوناً، طبقاً لأحكام القرار الوزاري (34) لعام 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك لقيامه بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، والتعدي على زميله وإحداث إصابة في رقبته وأنحاء جسده.

إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق

جاء ذلك بعدما أحال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتوقيع الجزاء الرادع حيال المتخاذلين، وإعداد مذكرة رسمية شاملة لكل جوانب الواقعة، وعرضها على المحافظ، اللواء محمد الشريف، لتوقيع الجزاء المناسب، مشيراً إلى أن المذكرة شملت الجزاءين الإداري والجنائي بحق الأطراف المعنية، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.