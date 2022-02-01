إيقاف مديرة مدرسة عن العمل وإلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله بالإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، إيقاف مديرة مدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات بإدارة المنتزه، عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالتها للنيابة الإدارية لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي وتقصيرها في مهامها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في واقعة اعتداء طالب بالصف السادس الابتدائي على زميله بآلة حادة «كتر» وإصابته بجرح قطعي غائر في الرقبة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل امتحان مادة الرياضيات.

إلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله بـ«كتر»

و قرر محافظ الإسكندرية إلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله ب«كتر» وسبب له إصابات بالغة تطلبت 100 غرزة جراحية، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 واحتساب عام الإلغاء عام رسوب ويتم احتسابه ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا طبقا لأحكام القرار الوزاري «34» لعام 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك لقيامه بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان والتعدي على زميله وإحداث إصابة في رقبته.

تحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية

وكان الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أحال الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، والاستماع إلى الأطراف المعنية وتوقيع الجزاء الرادع حيال المتخاذلين.

وأضاف «سعد»، في تصريحات صحفية، أنه جرى إعداد مذكرة رسمية شاملة لكل جوانب الواقعة، وعرضها على المحافظ، اللواء محمد الشريف، لتوقيع الجزاء المناسب، مشيراً إلى أن المذكرة شملت الجزاء الإداري والجنائي بحق الأطراف المعنية، كما جرى إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت قبل بدء الامتحانات، وأن المديرية لم تترك الطفل المصاب، وجرى نقله إلى مستشفى الطلبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء عملية تجميل، فضلًا عن المتابعة اللحظية من مدير الإدارة والمديرية مع والد الطفل المصاب لتقديم الدعم اللازم.

وأوضح مدير المديرية، أنه سيعقد امتحان تكميلي للطالب المعتدى عليه لثبوت غيابه عن أداء الامتحان بعذر خارج عن إرادته في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

هذا ويهيب المحافظ ومدير المديرية بالطلاب تعزيز احترام زملائهم وأقرانهم داخل الحرم المدرسي وخارجه، والبعد عن العنف بشتى صوره وأشكاله، واحترام آراء الآخرين وخلق بيئة أنسب للحوار، والتحلي بالسمات التي من شأنها الارتقاء بالسلوك والتحلي بثقافة الاعتذار وقبول الآخر وتعلم السبل البديلة للعنف وتسوية الخلافات بمهارات حل النزاعات.