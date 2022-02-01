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محمود مسلم

ضبط 200 طربة حشيش في الإسكندرية والغربية بمليوني جنيه

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الوطن
02:49 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
حشيش

حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والغربية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتي قسمي شرطة أول المنتزه في الإسكندرية، وطنطا في الغربية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

مديرية أمن الإسكندرية

وفي مديرية أمن الإسكندرية، ضبطت قوات الأمن 100 طربة لـ مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، بحوزة 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

مديرية أمن الغربية

أما في مديرية أمن الغربية، فجرى ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة شخص له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة مركز شرطة طنطا.

وبمواجه المتهمين بالمضبوطات، أيّدوا ما جاء في التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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