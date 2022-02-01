طقس مشمس في الإسكندرية مع استمرار البرودة.. ونسبة 25% لسقوط الأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، سطوع الشمس في سماء المدينة الساحلية في ظل تحسن الأحوال الجوية، بعد أسبوع ممطر شديد البرودة حيث غابت الأمطار وسط استمرار الطقس البارد بدرجة حرارة بلغت 15 درجة مئوية صباحاً مع احتمالات ضئيلة بنسبة 25% لسقوط الأمطار.

طقس الإسكندرية في عيون تقرير الأرصاد

وطبقاً لتقرير الأرصاد فإن طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً تصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20 إلى 25% تقريبا على فترات متقطعة ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال في بعض المناطق.

توقعات بأمطار خفيفة في أول أيام فبراير

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء أول أيام شهر فبراير، أن تشهد الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 20 % تقريبا، كما تنشط الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتتراوح سرعتها من 16 إلى 20 كم / ساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط 2 متر تقريبا.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وتبع ذلك استمرار إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية من قبل المحافظة وشركة الصرف الصحي مع تأكيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة في الشارع لمتابعة نتائج الطقس البارد، مع الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط أي أمطار متساقطة ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة.