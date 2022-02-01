خصم 50% من مصروفات المدارس الدولية عند التحويل بعد بداية الترم الأول

كشفت إدارة المدارس الرسمية الدولية، عن مجموعة من التعهدات التي يوقع عليها ولي أمر الطالب المتقدم للالتحاق بإحدى المدارس للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن هذه التعهدات يتحمل مسؤوليتها ولي الأمر ويجب عليه الالتزام بكل ما فيها؛ خاصة ما يتعلق بخصم جزء من المصروفات الدراسية عند التحويل من المدرسة سواء قبل بداية العام الدراسي أو بعده.

وأضافت إدارة المدارس الرسمية في بيان لها، أن ولي الأمر يتعهد بأن ابنه غير مسجل في مدرسة أخرى، وفي حالة التسجيل في مدرسة أخرى يكون مسئول مسئولية كاملة عن إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة مع مدرسة أخرى، مؤكدة أنه في حالة عدم التمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تسجيل الطفل في المدرسة الأخرى يكون طلب القبول للانضمام إلى المدرسة العامة الدولية تم إلغاؤه تلقائيًا لأنه ليس من مسؤولية المدرسة العامة الدولية.

سداد الرسوم المدرسية بالكامل خلال أسبوعين من تاريخ القبول

وأوضحت أنه يتم تسجيل الطفل إلكترونيا في وزارة التربية والتعليم إذا تم قبوله في المدرسة العامة الدولية؛ لذلك يتم دفع الرسوم المدرسية المقررة بالكامل خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج، وفي حالة عدم سداد الرسوم المدرسية يتم إلغاء قبول الطفل تلقائيًا، ويتم قبول طفل آخر من قائمة الانتظار بدلاً منه.

وأكدت أنه إذا كان ولي الأمر يرغب في نقل الطفل إلى مدرسة أخرى بعد قبوله في المدرسة الدولية ودفع الرسوم المدرسية، يتم خصم 10% من الرسوم المدرسية المدفوعة كمصروفات إدارية إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي الأكاديمي وخصم 50% إذا حدث التحويل بعد بداية العام الدراسي حتى لو لم يلتحق الطفل بأي مدرسة على الإطلاق، ويتم خصم جميع الرسوم المدرسية بالكامل إذا حدث التحويل بعد بداية الفصل الدراسي الثاني حتى لو لم يحضر الطفل إلى المدرسة على الإطلاق.

موعد مغادرة الطلاب للمدرسة

ونوهت بأنه يجب على الطفل الوصول إلى المدرسة بين 7:30 و8:00 صباحًا، ولن يسمح بدخول أي طالب للمدرسة بعد وقت الوصول المحدد، موضحة أن موعد مغادرة الطلاب الساعة 2:30 بعد الظهر من الأحد إلى الأربعاء، و1:30 ظهرا يوم الخميس، ولن يتم فتح بوابات المدرسة قبل موعد المغادرة لأي سبب، مؤكدة أنه لا يُسمح بالاجتماع مع أي من موظفي المدرسة دون موعد، وإذا كان هناك حاجة لعقد اجتماع يجب على ولي الأمر الاتصال بالمدرسة أولاً، ثم تحديد موعد.