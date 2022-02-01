طالبات «إعدادية القاهرة» يشتكين من قطعة امتحان الإنجليزي: محتاجة أمريكية تحلها

اشتكى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، من مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، خاصة الأسئلة المتعلقة بالقطعة، مؤكدين أنها اشتملت على كلمات صعبة وغير مألوفة وأسئلتها غير مباشرة، موضحين أن أفكار الامتحان، جاءت غير مباشرة، ولم يعتادوا عليها بشكل جيد خلال الفصل الدراسي الأول.

ردود أفعال طلاب الإعدادية على امتحان الإنجليزي

تقول الطالبة منى سامح، إن امتحان الإنجليزي جاء في مستوى صعب، خاصة أسئلة القطعة، موضحة أن الأسئلة غير مباشرة ووصفتها بالـ«طويلة»، وتحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة عليها، مؤكدة أنها اشتملت على كلمات غريبة وصعبة، وأسئلة تحتاج إلى مزيد من الفهم: «محتاجة أمريكية تحلها».

الامتحان يحتاج إلى مزيد من الوقت

تضيف «منى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة القطعة غير مباشرة، فضلا عن صعوبة فهمها، لافته إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد جاءت سهلة وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أن الامتحان كان يحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة على كل الأسئلة بشكل جيد، مشيرة إلى أن موضوع التعبير «البراجراف» جاء حول التسويق الإلكتروني.

واتفقت معها، الطالبة جنا وائل، في أن أسئلة القطعة جاءت صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة عليها، موضحة أن بقية أسئلة الامتحان في مستوى متوسط، إلا أنه اشتمل على بعض الأفكار الجديدة، التي لم يعتاد عليها الطالب من قبل.

أسئلة الاختيار من متعدد «سهلة ومباشرة»

تشير «جنا» لـ«الوطن»، إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد، جاءت «سهلة ومباشرة»، وكذلك الأمر بالنسبة للترجمة وأسئلة الأكمل، لافتة إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تؤكد الطالبة ندا وائل، أن الامتحان جاء في مستوى متوسط، موضحة أن أسئلة القطعة فقط هي التي كانت صعبة، وتحتاج إلى مزيد من الفهم، لافته إلى أنها استفادت من المنصات التعليمية، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

وتوضح «ندا» لـ«الوطن»، أن الامتحان «طويل» ويحتاج إلى مزيد من الوقت، مؤكدة أن أفكار الامتحان، جاءت مشابهة لأفكار المنصات التعليمية، التي وفرتها الوزارة، لافته إلى أن بعض الطلاب اشتكوا من أسئلة الامتحان خاصة القطعة، لأنها اشتملت على كلمات صعبة.