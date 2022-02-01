طرق تسجيل قراءة الغاز الطبيعي إلكترونيا.. «بدأ اليوم»

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» المعنية بتحصيل فواتير الغاز الطبيعي وتسجيل قراءات استهلاك الغاز، وإحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن اليوم الثلاثاء الأول من فبراير يعد بداية عمل موقع الشركة لتسجيل قراءة استهلاك عداد الغاز الطبيعي التي تستمر لمدة 15 يوما.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزل

وأضافت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه على المواطنين المستخدمين للغاز الطبيعي في منازلهم، تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي المكونة من عدة أرقام لتسجيلها من قبل الشركة وإصدار فاتورة الغاز واحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك.

وأشارت إلى أن عدم تسجيل قراءة الغاز الطبيعي خلال الـ15 يوما يتسبب في عدم المحاسبة الحقيقية للاستهلاك، ويتم احتساب متوسط الاستهلاك وهو ما يمكن أن يزيد من قيمة الفاتورة.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

وأوضحت الشركة، أن هناك العديد من الطرق الحديثة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، على النحو التالي:

1- التسجيل عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت «www.petrotrade.com.eg».

2- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الـ«فون كاش» الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.

3- تطبيق الشركة على المحمول، الذي يتم تحميله من على موقع الشركة.

4- من خلال موقع «جوميا وماي فوري» على الإنترنت.

5- عبر التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

6- إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم «09000727» أو المحمول على رقم «5727».

7- تجار التجزئة حاملي علامات «فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان».

8- عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض «الكمبوندات» والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

9- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة «POS» خلال تحصيل الفاتورة.

10- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم والبنك الأهلي المتحد.

11- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

12- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الاستيكر الخاص بالشركة الملصوق على باب الشقة ومقسم شهريًا لمدة سنة.

13- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

14- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.