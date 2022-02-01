بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة على «صحراوي إسكندرية» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل قبل قليل، في منطقة الكليو 165 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمن البحيرة بحادث انقلاب سيارة ربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنطاق المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في حادث «الكيلو 165»

أسفر الحادث عن إصابة كل من «السيد علي يوسف»، 30 سنة، مقيم بناحية بسيون، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«يونس السيد يونس»، 28 سنة، مقيم بمحافظة قنا، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، و«يوسف السيد الصادق»، 25 سنة، مقيم بقنا، مصاباً بكسر في الحوض ونزيف في البطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود السيد الصادق»، 32 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكسر في الحوض، و«إياد إمام علي»، 25 سنة، مقيم بقنا، مصاباً بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية والاسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم رفع أثار الحادث.