الهدوء يسود لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس البحيرة

سادت حالة من الهدوء والاستقرار، اليوم الثلاثاء، في لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس محافظة البحيرة، وذلك في يومها الرابع على التوالي، إذ انتظم الطلاب دخول اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وتم توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، وتم تعقيم مقار اللجان وإجراء المسح الحراري للطلاب قبل دخول اللجان، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات البينية الآمنة فيما بينهم داخل اللجان.

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حلول فورية لأي معوقات

صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأنه تم منذ الصباح الباكر متابعة توافد الطلاب على المدارس وسرعة إنهاء إجراءات دخولهم في طوابير متباعدة، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين وجميع المشاركين.

وشدد «الديب» على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات ومتابعة سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، ورصد ما يعترضها من معوقات وإيجاد حلول فورية وسريعة لها، مضيفا أن 119 ألفا و724 طالبا يؤدون الامتحان اليوم في مادة العلوم من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا، موزعين على 700 لجنة بنطاق 18 إدارة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

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من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتوفير سبل الراحة للطلاب في أثناء الامتحان، مشددا على سرعة حل المشكلات التي قد تواجههم في أثناء أداء الامتحانات.