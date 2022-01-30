بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيبت 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بالكليو 100، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تصام سيارتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين و3 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وحُفظت الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وأُجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المتوفين والمصابين

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة وفاة كل من كارم عبد اللطيف محمد، 37 عامًا، ونصر الله عيسى كيلاني، 47 عامًا، ونُقلت الجثتان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب كل من راضي محمد عبد الحميد، 36 عامًا، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وفارس صبحى عجلان، 17 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وروما السيد محمد، 30 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.