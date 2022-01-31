طقس البحيرة اليوم.. العظمى 15 درجة مئوية وسطوع لأشعة الشمس (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، طقس معتدل مع سطوع لأشعة الشمس على كافة المدن والمراكز، حيث شهدت المحافظة طقس دافئ على مدار الأيام الماضية عقب موجة من الطقس السيئ التي شهدتها عددًا من المحافظات طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود البلاد موجة من الأمطار الغزيرة.

فرص سقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط رياح على فترات متقطعة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأحد، طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء

درجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة غرباً، وارتفاع الموج بين 1.5 -2 متر، والرياح السطحية، جنوبية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظة البحيرة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 8 درجات مئوية.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار الغزيرة ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.

كما وجه آمنه بضرورة متابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز، وكذلك المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر وذلك تجنبا لوقوع مكروه، منوها علي ضرورة عقد لغرفة العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية داخل الديوان العام للمحافظة في حالة الطقس السيئ وذلك لسرعة استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها.