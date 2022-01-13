إنشاء شبكة كهرباء متكاملة وتركيب عدادات كودية في الرويسات

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، تشهد تطورا كبيرا، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطويرها ضمن مشروع «حياة كريمة»، وقال في تصريح خاص، اليوم، الخميس، إن التطوير يشمل كافة المحاور.

وأشار فودة، إلى أن الأعمال بدأت منذ أكثر من شهرين، حيث تم نزول المعدات لتطوير وتوسعة مداخل المنطقة وهي مدخل 1، ومدخل 2، ومدخل 3، وكافة الشوارع الموجودة، بالإضافة إلى أنه يجري دراسة عمل نقاط الدخول والخروج الجديدة، من وإلى الطريق الدائري.

شبكة كهرباء وعدادات كودية

وقال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن»، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منطقة الرويسات لتصبح من أفضل الأحياء بشرم الشيخ، تم عقد لقاءات موسعة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لعرض مخطط الشركة في مجال التطوير.

وأضاف أن هناك شبكة كهرباء بالفعل في منطقة الرويسات، لكن يتم دراسة إقامة وتطوير شبكة جديدة، تستوعب أعمال التطوير بالمنطقة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، التي تحمل على عاتقها مشروع التطوير، لوضع خطة التطوير في مجال الكهرباء، بحضور فاطمة السباعي، رئيس قطاع شئون التجارية لشمال وجنوب سيناء.

وقال رئيس الشركة، إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة التحديات الحالية، وعرض كيفية حلها بتجمع الرويسات، وكان الهدف من الاجتماع الحد من الخطورة، التي قد يتعرض لها المواطن بسبب التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي على سطح الأرض، بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام.

كما تم الاتفاق على قيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء (هندسة كهرباء شرم الشيخ) بعمل شبكة الكهرباء بتجمع الرويسات، بدلا من التوصيلات العشوائية على سطح الأرض، وتركيب عدادات كودية للمباني من استثمارات الشركة، للحفاظ علي المال العام.

واوضح أن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حضر اجتماع أمس بهندسة كهرباء شرم الشيخ، وذلك على هامش حضوره منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وتم التنسيق على تطوير وإنشاء شبكة الكهرباء، وتركيب عدادات كودية، والقضاء على التوصيلات العشوائية بتجمع الرويسات بشرم الشيخ، بما يتناسب مع خطة التطوير وشبكة الطرق الجديدة.

ربط كل التجمعات البدوية على الشبكة الموحدة

وأكد المهندس محمد السيد، على أن توجيهات القيادة السياسية بتنمية سيناء، استهدفت توصيل كل المرافق الحيوية إلى القرى والتجمعات والوديان البدوية في سيناء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء نفذت مشروعات في جنوب سيناء خلال أربع سنوات، تقدر بنحو ملياري جنيه، شملت توصيل الكهرباء إلى بعض التجمعات البدوية والقري وتطوير الشبكات على مستوى المدن، موضحا أن جنوب سيناء أصبحت مربوطة على الشبكة الموحدة، ولم يبق واد أو تجمع بدوي بدون كهرباء طوال 24 ساعة.

وتابع رئيس شركة الكهرباء، أنه جرى استكمال توصيل الكهرباء إلى التجمعات التنموية، الموجودة في جنوب سيناء، التي جرى إعلان أسماء المستحقين هذا الأسبوع، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط الدولة، ولن تسمح بالتعدي على المال العام.