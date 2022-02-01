بدء إعفاء بعض السيارات من رسوم عبور أنفاق قناة السويس.. تعرف عليها 

بدأت هيئة قناة السويس، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022، تطبيق إجراءات إعفاء بعض السيارات من رسوم عبور الأنفاق بمحافظات القناة الثلاثة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

إعفاء السيارات الحكومية والخدمات

وأعلنت هيئة قناة السويس إعفاء كافة سيارات القوات المسلحة وسيارات هيئة الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء وسيارات الهيئات القضائية وسيارات ومعدات هيئة قناة السويس وسيارات ومعدات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

كما أعلنت هيئة قناة السويس إعفاء سيارات الخدمة المجتمعية، كسيارات الكسح والكنس والإنقاذ والطوارئ، والسيارات التابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، والوحدات المحلية التابعة لنطاق المحافظة.

إعفاء بعض السيارات الخاصة

وشمل القرار أيضاً إعفاء السيارات الملاكي لقاطني مدينة الإسماعيلية الجديدة، والسيارات الملاكي الحاملة للوحات معدنية شمال سيناء وجنوب سيناء، والسيارات الملاكي والأجرة التي تحمل لوحات معدنية لنفس المدينة، بشرط مرورها من محاور العبور في نفس المحافظة.

كما شمل القرار إعفاء السيارات الملاكي الخاصة بالمحاربين القدماء، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيارات الملاكي الخاصة بمعاشات هيئة قناة السويس، والسيارات الملاكي الخاصة بضباط القوات المسلحة، والسيارات الخاصة بضباط هيئة الشرطة، والسيارات الخاصة بالعاملين في هيئة قناة السويس، والسيارات الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية.

قرار بالتخفيض من الفريق أسامة ربيع

وأصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قراراً في وقت سابق، بإعفاء بعض السيارات من رسوم عبور كافة الأنفاق ومحاور العبور الخاصة بالهيئة، وحدد القرار بعض الشروط، تضمنت عبور السيارات من محاور العبور في نفس المحافظة التابع لها الترخيص، إضافة إلى إعفاء سيارات شمال وجنوب سيناء وسكان مدينة الإسماعيلية الجديدة من رسوم العبور.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة بهذا الشأن، إن القرار جاء لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي، بعد أعمال التطوير التي شهدتها سيناء ومناطق شرق القناة خلال الفترة الماضية.