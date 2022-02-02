أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

يعرف عن الخضروات الخضراء الداكنة أنّها مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، والتي أثبتت الدراسات أهميتها في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، فضلًا عن دورها في تعزيز صحة القلب، وتجدر الإشارة إلى أنّ الجسم يحتاج إلى القليل من المصادر الدهنية لامتصاص بعض الفيتامينات الموجودة في الخضار، ويمكن تحقيق ذلك بإضافة زيت الزيتون إلى السلطة.

ووفقًا للجولة اليومية التي تُجريها «الوطن» في عدد من الأسواق الشعبية، شهدت أسعار الخضروات استقرارًا اليوم الأربعاء 2 فبراير الحالي وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

سجّل سعر البصل اليوم نحو 3 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الجزر إلى 3 نحو جنيهات للكيلو الواحد، فيما جاء سعر الثوم اليوم بـ25 جنيهًا للكيلو، أما الباذنجان فوصل اليوم إلى نحو 6 جنيهات للكيلو، وسجّل سعر كيلو البطاطس اليوم 4 جنيهات.

كما سجّل سعر الكيلو جرام من الفلفل الرومي نحو 5 جنيهات للكيلو، والحامي البلدي وصل إلى 10 جنيهات، فيما وصل الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفاصوليا إلى نحو 12 جنيهًا للكيلو، ووصل الكيلو من البسلة إلى سعر 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة إلى نحو 9 جنيهات.

الطماطم وصلت إلى 4 جنيهات

وسجّل سعر الكيلو من الطماطم نحو 4 جنيهات، أما البطاطا فوصل سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو، والخرشوف إلى 20 جنيهًا للكيلو، وطبق عيش الغراب وزن ربع كيلو بـ30 جنيهًا.

ووصل سعر الملوخية اليوم إلى نحو 6 جنيهات للكيلو، أما الجزر فوصل إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الخيار أيضًا إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، فيما وصل سعر الكيلو من السبانخ إلى نحو 7 جنيهات.