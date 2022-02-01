أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

تبحث ربات البيوت بشكل يومي عن أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي، حيث يمكنهم تحديد الميزانية، ومعرفة الكميات التي يمكن شراؤها سواء وتخزينها، وقد استقرت معظم الأصناف في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير بسبب توافر المعروض.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور حالة مكن التباين، حيث سجل سعر الكيلو جرام من البصل نحو 3 جنيهات، بينما الجزر 4 جنيهات، ووصل سعر الثوم إلى 30 جنيهًا.

ووصل سعر الباذنجان إلى 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، أما عن الفلفل الرومي فوصل 5 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، والخيار وصل إلى 7 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر السبانخ اليوم إلى 7 جنيهات للكيلو، أما عن سعر الفاصوليا فوصل إلى 12 جنيهًا، والبسلة وصلت إلى 6 جنيهات، كما وصل سعر الكوسة اليوم إلى 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر

كما اختلفت أسعار الفاكهة بسبب تنوع أصنافها في سوق العبور، فجاء سعر الكيلو جرام من العنب الأصفر والأسود المستورد نحو 20 جنيهًا، والبلح السيوي نحو 20 جنيهًا، وبلح الثلاجة بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا، والكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو من التفاح الأمريكي بين 17 إلى 23 جنيهًا، والجولدن بين 17 إلى 19 جنيهًا، السوري واللبناني بين 12 إلى 18 جنيهًا، ووصل سعر النارنج لنحو 2.5 جنيه، وتراوح اليوسفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات، بينما سجل البرتقال البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، والسكري بين 2 إلى 4 جنيهات، وأبو سرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وجاء سعر الكيلو جرام من الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات، والكنتالوب بين 4 إلى 7 جنيهات، والمانجو كيت بين 15 إلى 25 جنيهًا، والمانجو المستورد سوداني بنحو 30 جنيهًا، والفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، والرمان بين 6 إلى 9 جنيهات