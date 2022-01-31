أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الإثنين 31 يناير 2022

تناول الخضروات أمر ضروري لتقوية جهاز المناعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، لذلك يحرص الكثير على متابعة أسعار الخضروات بشكل يومي، لما لها من فوائد كثيرة، منها الحفاظ على نضارة البشرة والشعر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار اليومية الخدمية، تجري «الوطن» جولة صباحية في الأسواق في منطقة الدقي لرصد أسعار الخضروات، وهي الطماطم والخيار والجزر والفلفل والسبانخ والخيار، وجاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم حالة من التباين حيث شهدت ارتفاع وانخفاض في الأسعار عن بعض المناطق، ووصل سعر البصل اليوم إلى 3 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الجزر اليوم إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، فيما جاء سعر الثوم اليوم بـ25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الباذنجان اليوم إلى 6 جنيهات للكيلو، فيما وصل سعر البطاطس اليوم 4 جنيهات للكيلو، أما عن الفلفل الذي يحتوي على العناصر الغنية فوصل سعر الرومي منه اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر الملوخية اليوم 6 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الجزر اليوم إلى 3 جنيهات للكيلو، وبالنسبة لسعر الخيار اليوم وصل إلى 3 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر السبانخ اليوم إلى 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا يصل إلى 12 جنيها

أما عن سعر الفاصوليا اليوم فوصل إلى 12 جنيهًا للكيلو، والبسلة وصلت إلى سعر 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الكوسة اليوم إلى 9 جنيهات للكيلو.

البطاطا صاحبة النصيب الأكبر في الاستخدام اليومي كونها من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها في الشتاء، لا لها من قدرة على تدفئة الجسم، إذ وصل سعرها اليوم إلى 6 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الطماطم اليوم إلى 4 جنيهات للكيلو.