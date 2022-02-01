تفاصيل واقعة ابتزاز «هايدي» بالشرقية: 5 متهمين وصور مفبركة

لم تجد الفتاة الصغيرة «هايدي ش.»، ذات الـ15 ربيعاً، ابنة قرية «الحاج علي»، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، طريقاً أمامها سوى إنهاء حياتها، مستخدمة حبة الغلال السامة، بعد محاولة 5 أشخاص ابتزازها، وتهديدها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرية «الحاج علي» تتشح بالسواد حزناً على «هايدي»

واكتست القرية المترامية أطرافها في شمال محافظة الشرقية بالسواد، حزناً على الطالبة الراحلة، التي شيع أهالي القرية جثمانها إلى مثواه الأخير، في مشهد عكس الوداع المؤلم للفقيدة الصغيرة، التي ضمها القبر بين طياته، وهي في زهرة شبابها.

«هايدي» تتخلص من حياتها بحبة الغلال السامة

وقال «سالم سليم»، مقيم بقرية «الحاج علي»، ابن عمة الطالبة الراحلة، إنهم فوجئوا بتناولها حبة الغلال السامة، بعد عودتها من أداء أمتحانات الصف الأول الثانوي التجاري، لافتاً إلى أنها توجهت إلى منزل عمتها، وطلبت من ابنة عمتها كوب مياه، وبعد انتهائها من تناول المياه، تعرضت لحالة إعياء شديدة، فقاموا بنقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، حيث أخبرهم الأطباء بأنها تناولت حبة الغلال السامة، ووجه بتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

اللحظات الأخيرة في حياة «هايدي»

وأوضح «سالم» أن عمته كانت ترافق الفتاة في سيارة الإسعاف، وعندما سألتها عن سبب قيامها بأخذ هذه الحبة السامة، أخبرتها بأن إحدى جيرانهم واثنتين من بناتها هن السبب في ذلك، بعد ابتزازها وتهديدها بنشر صور خادشة لها على مواقع التواصل، إثر مشاجرة حدثت بين العائلتين في وقت سابق.

«هايدي» تنهي حياتها بسبب صور مفبركة

وأشار إلى أنهم علموا أن جارتهم وابنتيها الاثنتين، بمساعدة ابن شقيقة الأولى وصديقه، قاموا بنشر صور مفبركة للطالبة «هايدي» بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واخبروا الفتاة بذلك ما دفع للإنهاء حياتها، خوفاً من عدم تصديق أهالي القرية بأن الصور مفبركة، ويعاملوها معاملةً سيئةً حتى لو كان ذلك بمجرد النظرة فقط.

أحداث مشاجرة سبقت تخلص «هايدي» من حياتها

وأوضحت «أميرة»، عمة الفتاة «هايدي»، أن الواقعة بدأت بحدوث مشكلة بين والدة الفتاة وجارتها، بسبب لهو وخلافات الأطفال، مما أدى إلى تطور الموقف، وتعدي جارتهم عليهم بالسباب والشتائم، وتدخلت المتوفية للدفاع عن والدتها ورد الشتائم لجارتهم التي هددتها بعد ذلك بالانتقام منها، وبدأت تبتزها بصور مفبركة، وطلبت مبالغ مالية، فيما تجاهلتها الفتاة ووالدتها، حتى فوجئوا بنشر صور مفبركة لها عن طريق جارتهم واثنتين من بناتها وابن شقيقتها وصديقه.

وتابعت عمة الفتاة قائلةً: «حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم، حرقوا قلوبنا على بنت أخويا وكانوا السبب في وفاتها في عز شبابها».

إخطار مدير أمن الشرقية بوفاة الطالبة «هايدي»

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بوفاة فتاة تُدعى «هايدي ش.»، 15 سنة، طالبة في الصف الأول الثانوي التجاري، إثر تناولها حبة الغلال السامة.

حبس 5 متهمين على ذمة التحقيقات

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال عدد من أفراد الأسرة، اتهموا 5 أشخاص، هم جارتهم «غندورة»، 50 سنة، واثنتين من بناتها وابن شقيقتها وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التى امرت بحبسهم 4 على ذمة التحقيقات.