قطع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة غدا.. وسيارات للمناطق المتضررة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان صحفي، اليوم، عن ضعف وقطع المياه ببعض مناطق مدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من العاشرة صباح غد الثلاثاء، الموافق 1/2/2022، وحتى الساعة 10 من مساء بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2/2/2022، لقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور، ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة، وأيضاً لتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

ضعف ضخ المياه بالتجمع الأول

وأوضح البيان، أنه ضخ المياه سيكون ضعيفًا خلال الفترة المذكورة بالأدوار العليا في التجمع الأول بالكامل والرحاب 1، وكذا ضعفها بإسكان الشباب بالمحليات «1 – 2 – 6 – 7 – 8»، والمستقبل 1 و 2، فضلًا عن انقطاعها بالأدوار العليا بالمحليات «3 – 4 - 5»، بالتجمع الثالث.

كما أكد البيان، قطع المياه بالأحياء «الأول - الثاني - الثالث – الرابع - الخامس – حي 3/4 - الشويفات – الجولف - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – أرابيلا - غرب أرابيلا – الدبلوماسيين – القطاع الأول مركز المدينة»، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء 1/2/2022، وحتى الساعة 8 من صباح بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2/2/2022، وكذا ضعفها بالأدوار العليا بنفس المناطق المذكورة للتجمع الخامس حتى الساعة 10 من مساء بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2/2/2022.

توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة

وأشار بيان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ( 15100)، وسيتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها.