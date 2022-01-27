ضعف وقطع المياه في بعض مناطق القاهرة الجديدة الثلاثاء المقبل

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارا من الساعة 10 صباح الثلاثاء المقبل 1/2/2022، وحتى الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، نظرا لتنفيذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة، من محطة تنقية مياه العبور، من ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة، وكذا تعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

أماكن قطع المياه في التجمع الأول والثالث

وأوضح البيان، أنّ المياه ستضعف خلال الفترة المذكورة بالأدوار العليا في التجمع الأول بالكامل والرحاب 1، وفي إسكان الشباب بالمحليات (1 – 2 – 6 – 7 – 8)، والمستقبل 1 و 2، وانقطاعها بالأدوار العليا بالمحليات (3 – 4 - 5) بالتجمع الثالث.

ولفت البيان، إلى أنّه سيتم قطع المياه بالأحياء (الأول - الثاني - الثالث – الرابع - الخامس – حي 3/4 - الشويفات – الجولف - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – آرابيلا - غرب آربيلا – الدبلوماسيين – القطاع الأول مركز المدينة)، اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 1/2/2022، وحتى الساعة 8 صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وكذا ضعفها بالأدوار العليا بنفس المناطق المذكورة للتجمع الخامس حتى الساعة 10 مساء نفس يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022.

سيارات مياه للأماكن المتضررة

وأشار بيان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنّه سيتم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 15100، وسيتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت وعودة المياه لطبيعتها.