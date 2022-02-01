أبناء ربة منزل لقيت مصرعها بكفر الشيخ: «الوابور ولع فيها وهي بتتدفا»

جلست السيدة داخل شقتها، تحاول تدفئة نفسها باستخدام «وابور الجاز»، في منطقة تقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ، وفجأة هبت النيران من الوابور لتشتعل في أنحاء جسدها، ولم يستطع أبناؤها إنقاذها، حتى لفظت أنفاسها، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بوفاة ربة منزل متأثرة بحروق من الدرجة الأولى

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول «عايدة عبد الوهاب»، 60 سنة، ربة منزل، جثة هامدة وبها حروق من الدرجة الأولى في أنحاء جسدها، فأمر على الفور بانتقال فريق من قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث القسم.

وبسؤال ذوي المتوفاة، أكدوا أنها كانت تقوم بتدفئة نفسها باستخدام «وابور الجاز»، مما أدى إلى اشتعال النيران بجسدها، ولم يمكنهم إنقاذها، وتم تحرير المحضر اللازم في قسم الشرطة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ابنتها: «معرفش ماتت إزاي.. أخويا كلمني قالي أمك توفت»

وأكدت «إيمان مصباح»، ابنة المتوفاة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تعيش بعيداً عن والدتها، وتلقت اتصالاً من شقيقها يخبرها بوفاة أمهما، وقالت: «ليا أخ عاجز وأخ تاني عايشين مع أمي، فوجئت بواحد بيتصل عليا ويقولي إلحقي يا إيمان أمك ماتت، جريت لقيتهم بينقلوها على المستشفى، وعرفت إنها كانت مولعة وابور الجاز، وشبط في جسمها فحرقها وماتت».

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت بها شبهة جنائية من عدمه، مع تسليم الجثة إلى ذويها بعد الانتهاء من التشريح، كما طلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.