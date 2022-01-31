مصدر بالطب الشرعي: كسر بالقدم اليسرى في جثة «مينا» ولا حروق أو إصابات

قال مصدر بالطب الشرعي، إنّ مشرحة زينهم استلمت مساء أمس الأول جثة الشاب مينا عبد السيد عطية 24 سنة، الذي عثر على جثته في بئر للصرف الصحي بمنطقة أكتوبر.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الطب الشرعي أجرى الصفة التشريحية لجثمان الشاب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتبين من خلال الصفة التشريحية أنّ الجثة في بداية التحلل، فضلًا عن وجود كسر في القدم اليسرى، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو حروق.

وأشار المصدر إلى كتابة التقرير المبدئي للتشريح وجار إرساله الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لافتا إلى الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بوفاة الشاب، قريبا وإرساله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

وكان مأمور قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغا من «عبد السيد عطية»، موظف بغياب ابنه «مينا»، 24 سنة، وأضاف المُبلغ بأن ابنه يعمل بأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمنطقة 6 أكتوبر، وأنه كان على اتصال بنجله حتى السادسة من مساء يوم تغيبه، وكان عائدا من عمله وأبلغه بأنه في أكتوبر وفي طريق العودة إلى منزل الأسرة، موضحًا أنه تواصل معه عند تأخره ولكنه فوجئ بإغلاق هاتفه.

فحص بلاغات التغيب

وعلى الفور، تم فحص بلاغات التغيب، وخاصة التي تحمل مواصفات قريبة من مواصفات الشاب المختفي، وأثناء عمل فريق البحث، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بعثور أحد عمال الصرف الصحي بمنطقة أكتوبر على جثة في بئر للصرف الصحي، وبالفحص تبين وجود بطاقة رقم قومي تحمل اسم مينا عبد السيد عطية، وبعرض الجثة على أسرته تعرفوا عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه.