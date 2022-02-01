رئيس هيئة قناة السويس: نجحنا في التعامل مع آثار جائحة كورونا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت أرقاماً قياسية في مرور السفن خلال شهر يناير 2022، تجاوزت بها الأرقام التي كانت تمر في القناة في شهر يناير من كل عام، وهذا يدل على أن القناة نجحت في التعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، والخدمة الجيدة التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى التطوير الذي يُنفذ لتطوير المجرى الملاحي وأسطول قناة السويس، وكل ذلك أدى إلى كسب ثقة العملاء، وجذب خطوط ملاحية جديدة.

زيادة في أرباح القناة السنوية

وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 336 سفينة مرت من القناة هذا الشهر، لم تعتد على المرور في القناة قبل ذلك، وهذا أدى لزيادة الأرقام، مشددًا على أن كل هذه الأرقام تساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وفي العام الماضي حققت القناة أكثر من 6 مليارات و300 مليون دولار، وهذا يُضخ في الاقتصاد بالعملة الصعبة.

نيل ثقة العملاء

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن هذا الدخل يمثل أهمية كبيرة ويؤكد أن عبور السفن بأمان في قناة السويس أمر مهم، ويعطي الثقة للعملاء بأن القناة ليس لها بديل، وهذه الثقة ارتفعت بعد حادثة السفينة إيفرجيفين، ومرور مئات السفن في 4 أيام فقط، لافتًا إلى أن السفن تحصل على الكثير من الخدمات في أثناء مرورها، وحوالي 5 مرشدين يعملون على السفينة أثناء المرور.

تطبيق الرسوم الجديدة

وكشف أن القناة بدأت تطبيق الرسوم الجديدة وهي بزيادة قدرها 6%، وهذا نتيجة ارتفاع حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون حركة تعافٍ وزيادة حركة التجارة في الفترة المقبلة.