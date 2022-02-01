معرض الكتاب يحتفي بـ عبدالتواب يوسف: شكّل وجدان أجيال متعاقبة

شهدت القاعة الرئيسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة «عبدالتواب يوسف.. مترجِما ومترجَما»، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، تحت إشراف الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تناولت عبقرية الكاتب الكبير عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الطفل، بحضور الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف، الدكتورة مكارم الغمري، الدكتور وليد طلبة.

ابنة عبدالتواب يوسف تشكر وزارة الثقافة

وأعربت الدكتورة لبني، ابنة الراحل عبدالتواب يوسف، عن سعادتها بالاحتفاء بوالدها، ووجّهت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية، على الاحتفاء بوالدها وتكريم اسمه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد احد أهم الأحداث الثقافية في الوطن العربي.

رئيس القومي للترجمة: كتابات عبدالتواب يوسف أثرت في تشكيل وجدان الأجيال

وقالت الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، إنّ كتابات عبدالتواب يوسف أثرت بشكل كبير في تكوين تشكيل وجدان أجيال متعاقبة.

واستعرضت الندوة أساليب عبدالتواب يوسف الإبداعية المتعددة المرتبطة بفن الترجمة، وكيفية تناوله للقضايا الأدبية ومعالجتها، وأطروحاته لتعظيم دور حركات الترجمة كوسيلة للتقدم والرقي والاطلاع على الثقافات المغايرة، ومدى اهتمامه بمستقبل الترجمات وأهميتها للطفل، فضلا عن سرد العديد من مشكلاتها، ودوره في تنمية مدارك الطفل وإكسابه التعددية الثقافية التي تجعله قادرا على الوعي بتحديات المستقبل، من خلال غرس القيم الجمالية وتأصيلها لديه.

وأكد المشاركون أنّ المبدع الراحل يعد رائدا لأدب الأطفال في مصر والوطن العربي، إذ ترك إرثا هائلا من الإبداع اتسم بالغزارة والتنوع في الألوان الأدبية، ومنها «التراث، التاريخ، الأدب الشعبي والعالمي، وأدب الرحلات وغيرها».

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يستضيف مجموعة من الشخصيات الإبداعية البارزة في لقاءات وندوات متنوعة، تساهم في طرح قضايا هادفة في جميع المجالات.