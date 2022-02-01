وزيرة التضامن تثني على جهود «الثقافة» في معرض الكتاب: تنوع وثراء

أثنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الجهود المبذولة لوزارة الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، مشيدة بحالة الثراء والتنوع في المعرض، سواء الكتب أو العروض الفنية، والفقرات التي تستهدف كل الأعمار، فضلا عن الجزء الخاص بذوى الإعاقة في المعرض، معربة عن سعادته بالوزرات والهيئات التي تشارك لأول مرة في معرض الكتاب.

وأضافت «القباج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المعرض ثري جدا، وهناك تنوع كبير ومتميز في معرض الكتاب، سواء بين مؤسسات النشر الصحفية أو الرسمية والخاصة، كذلك الندوات وأنشطة الأطفال، التي ترضي مختلف الأذواق، وكذلك مركز للبحوث الاجتماعية والجنائية، هناك أجهزة ومؤسسات نراها لأول مرة في المعرض، مثل هيئة الرقابة الإدارية.

القباج: معرض الكتاب يقدم ثقافة متكاملة

أشارت الوزيرة، إلى أن المعرض ليس لعرض الكتاب فقط، لكنه يقدم ثقافة متكاملة، وهو ما نحتاجه في هذه الفترة، «لكي نعزز ثقافة الكتاب، ونعيد إليه قيمته وقامته، ونصطحب أولادنا للقيم الإيجابية، لىنسهم في تنشئة الأجيال الجديدة، لأن الثقافة جزء مهم من تشكيل الوعي، وتكوين الشخصية المصرية».

وتابعت: نحن كوزارة تضامن اجتماعي، سعداء بإفراد جناح لذوي الإعاقة، في المعرض، لأنه يعمل بشكل أو بآخر على دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع، وقدمت التهنئة إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بنجاح المعرض، وبتزايد الإقبال عليه، لنتمكن من استعادة ما افتقدناه من قبل.

وزيرة التضامن تزور معرض الكتاب

وكانت وزيرة التضامن، زارت معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، وتفقدت الأركان الثلاثة المخصصة لوزارة التضامن، كاشفة عن تفاصيل مشاركة وزارة التضامن في المعرض، ببرنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، الذي يتضمن عدة محاور، من بينها التوعية بأهمية التعليم والعمل، والحفاظ على الصحة، وتنظيم الأسرة وإعادة النظر إلى الإعاقة، والتوعية بأهمية النظافة، وتقبل الآخر، وكذلك التوعية بمخاطر الزواج المبكر وتعاطي المخدرات، وختان البنات والهجرة غير الشرعية