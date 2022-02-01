أحد أقارب أسرة الشرابية يكشف كواليس الوفاة: تسرب في سخان الغاز

كشف طارق فراج، أحد أقارب أسرة الشرابية المتوفية جراء تسرب غاز، ويعيش معهم في المنزل، تفاصيل وفاة أسرة بالكامل بمنطقة الشرابية، نتيجة لتسرب في غاز المنزل بأماكنهم، إذ أنه منذ مساء أمس، حدثت بعض الملابسات تمثلت في عمل موتور المياه الرئيسي في العقار بشكل دائم، دون توقف، «خبطنا عليهم ومحدش فتح، وافتكرناهم في شقتهم التانية في أكتوبر».

فراج: لما فتحت باب الشقة الجثث كانت مرمية

أضاف «فراج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «ON»، أنه في صبيحة اليوم التالي، انتظر الجيران أداء إحدى بنات الأسرة لامتحان الثانوية العامة، لكن مع السؤال، تأكدوا من عدم أداء الطالبة لامتحان اليوم، «قعدنا نرن عليهم على التليفون، سمعنا صوت الجرس ومحدش بيرد، والتليفزيون كان شغال، فتحت باب الشقة، لقيت فيه تسرب غاز ريحة بسيطة، والجثث كانت مرمية».

فراج: لقينا الجثث متجمدة ومتخشبة

أوضح أنه رأى الأب وابنته الكبرى مع دخوله للمنزل، جالسين على الكنبة محتضنين بعضهما، فيما كان الأخ الثاني «عمر» ملقى على الأرض بإحدى الغرف، وكذا باقي أفراد الأسرة، «لقينا الجثث متجمدة، وحسست على 2 يمكن يكون فيهم الروح، لكن لقيت الجثث متخشبة، اتصلنا بالإسعاف والنجدة».

وأكد أنه بعد وصول النجدة، والبحث والتحري وراء ما حدث، تبين وجود تسرب في سخان الحمام، أدى إلى خروج أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة، أصاب إثرها كل أعضاء الأسرة، وأرداهم قتلى في المنزل.

يذكر أن 7 أفراد من أسرة واحدة، توفوا في الساعات الماضية، بعد تسممهم بالغاز، الأمر الذي اكتشفه الجيران لكن بعد فوات الأوان، ولم يستطيعوا إنقاذ أي فرد من أفراد الأسرة.