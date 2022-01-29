لميس الحديدي: إحنا أسياد إفريقيا.. وبلاش كلام يشتت لاعبي المنتخب

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، ضرورة تقديم الدعم المعنوي للاعبي المنتخب الوطني، الذي يلتقي نظيره المغربي، غدا الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقالت «الحديدي» خلال حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»: «نحن الآن في أسبوع الحسم الرياضي، أتمنى منكم ألا تشتتوا المنتخب بجدل لا فائدة منه، اللاعبون قدموا أداء رائعا أمام المنتخب الإيفواري المدجج بالنجوم، ونتمنى أن نكون على ثقة بالفريق، وقدرته على العبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة».

المواجهات المباشرة في صالح المغرب

وأضافت أن المواجهات المباشرة في صالح المنتخب المغربي، لكن المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين، كانت منذ 5 سنوات، في نفس الدور من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وواصلت: «نتمنى عدم تشتيت اللاعبين في جدل ملوش لازمة، وبلاش نتكلم عن المكافآت وشكل الفندق، سيبوهم يركزوا في الماتش، وبلاش كلام محبط ونحن أسياد أفريقيا كرويًا».

أرقام كبيرة لمنتخبنا الوطني

وتابعت: «يجب علينا أن ندعم لاعبينا حتى نتأهل إلى الدور نصف النهائي ثم المباراة النهائية، وخاصة أننا منتخب كبير سبق له الحصول على لقب البطولة 7 مرات، وهي أرقام كبيرة لا ينافسه فيها أي منتخب آخر».