ابنة عبد السلام المحجوب: والدي كان مثاليا وفخورون بتاريخه المهني

عبَّرت إيمان المحجوب، ابنة اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق الذي وافته المنية في 31 يناير الماضي، عن شعورها بالفخر والاعتزاز لتاريخ والدها المهني، قائلة: «والدي كان أبًا مثاليا وفخورون بتاريخه المهني».

كان يقول إن أحفادي مكافأة نهاية خدمتي

وأضافت «المحجوب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، أن أحفاد اللواء عبد السلام المحجوب كانت لهم مكانة خاصة في حياته، «كان يطلق عليهم بـ (مكافأة نهاية الخدمة)، سواء أحفاده أو أولاد أحفاده، فقد عاصر ولله الحمد أولاد أحفاده في حياته».

أقرب الألقاب على قلبه

وكشفت عن اللقب الذي كان والده يفضل سماعه، قائلة «جدو كانت أحلى لقب على قلب والدي، لدرجة أننا لم نكن ننادي عليه يا بابا ولكن نقول له يا جدو، حتى الأطباء والممرضين بالمستشفى كانوا ينادون عليه بجدو».

والدي متدين ومعتدل وراضٍ في كل شيء

وأشارت ابنة اللواء عبد السلام المحجوب إلى أن والدها كان متدينا ومعتدلا في حياته وراضي في كل شيء: «كان قريب جدًا من ربنا ومتدين جدًا ومعتدل في كل حياته وأمور حياته، كما أنه مجتهد للغاية، وراضٍ لكل ما فعله في حياته، وكان دائما يقول إن كل ما هو آتٍ من الله رضا، وكانت دائما كلمة الحمد لله على لسانه، والجميع فخور به دائما وللأبد».

اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير أسبق لوزارة الدولة للتنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظاً للإسماعيلية، ومحافظاً للإسكندرية، وهو من مواليد محافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة في مصر العام 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955.