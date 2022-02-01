وزير التنمية المحلية الأسبق ناعيا «المحجوب»: صاحب تاريخ مشرف

قدم اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، خالص التعازي والمواساة لأسرة اللواء الراحل عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس، إذ ذكر أنه خدم مع الراحل سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الراحل تقلد منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ثم محافظًا للإسماعيلية، ثم الإسكندرية، ثم وزيرًا للتنمية المحلية.

عمليات عسكرية مشرفة

وأضاف «النعماني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن العملية المخابراتية الشهيرة التي تم تجسيدها في مسلسل «دموع في عيون وقحة» التي تُنسب للراحل ليست الأهم في سجل تاريخه، إذ أن هناك عمليات كبيرة قام بها لكن من الممكن أن يسبب الكشف عنها ضررا لعمليات جارية، موضحًا أن تاريخه مشرف في المخابرات، متمنيا أن يفرج الجهاز عن بعض عملياته؛ بما لا يمس أمن العمليات.

ضباط المخابرات يبذلون أكبر ما عندهم من أجل بلدهم

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن العمليات المخابراتية التي يتم تجسيدها في الأعمال الفنية يتم مراجعتها مع الكُتاب، ويتم إخفاء بعض الأشياء التي من الممكن أن يستفيد منها العدو، والمحجوب كان راضيا بالعمل».

وأضاف أن ضباط المخابرات يبذلون أكبر ما عندهم من أجل بلدهم، فجيل هذا الراحل قدم الكثير لمصر، والأعداء شهدوا قبل الأصدقاء على اختراقات كان دائما يختمها بـ«شكرًا لحسن تعاونكم معنا»، وهو صاحب هذه المقولة وصاحب عمليات سياسية كثيرة جدًا.

تطوير محافظة الإسكندرية

وأكد أن الراحل عندما انتقل من المخابرات للتنمية المحلية، رأى الناس قدراته وابتكاراته، فتم تحديث محافظة الإسكندرية على يديه، مشيرًا إلى أن سجل المحجوب به الكثير من العمليات المشرفة، متابعا: «معروف بقدراته وأجيال المخابرات التي عاهدته يعلمون تمامًا قدراته وتفانيه في خدمة بلده، وإبداعه في عالم المخابرات، كان بيعمل أكبر العمليات وكأنه لم يفعل شيئا»، كما أن الراحل كان حريصًا على فتح خزائن أسراره لمن يتولى المسئولية من بعده.