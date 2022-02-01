بعد قليل.. تشييع جثمان عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

تبدأ بعد قليل، مراسم تشييع جثمان اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسماعيلية والإسكندرية الأسبق، إذ توفي مساء أمس بمنزله بمدينة الشيخ زايد، وستُقام صلاة الجنازة من داخل مسجد أل رشدان بمدينة نصر، على أن يُقام عزاء الراحل مساء غد الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تخرج من الكلية الحربية عام 1955 بالحصول على بكالوريوس العلوم العسكرية

اللواء محمد عبدالسلام المحجوب المحجوب إبراهيم، من مواليد محافظة الدقهلية، سنة 1935، وتخرج من الكلية الحربية عام 1955 بالحصول على بكالوريوس العلوم العسكرية، وتولى عدة مناصب منها ملحق عسكريًا خارجيًا.

كما تولى «المحجوب» منصب محافظ الإسكندرية، منذ عام 1997 إلى 2006، حيث بدأ إعادة البناء والصيانة لعدد كبير من منشآت ومرافق المدينة العامة ومنها كورنيش الإسكندرية، إذ نفذ مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، بجانب إنشاء كوبري ستانلي.

نفذ مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية وإنشاء كوبري ستانلي

كما عمل «المحجوب» كضابط بجهاز المخابرات العامة، وضابط الحالة الخاص بأحمد الهوان الذى جسًد دراميا بشخصية جمعة الشوان، وقدمها الفنان عادل إمام، وقدم دوره أيضًا الفنان الراحل صلاح قابيل في مسلسل «دموع في عيون وقحة»، وذلك بشخصية «الريس زكريا».