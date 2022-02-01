زكريا عزمي ووزراء سابقين على رأس مشيعي عبدالسلام المحجوب

وصلت بعض الشخصيات العامة إلى مسجد آل رشدان في مدينة نصر قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة على اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسماعيلية والإسكندرية الأسبق.

الحضور في جنازة عبدالسلام المحجوب

ومن أبرز الحضور، الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجلال السعيد ، وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق.

جنازة وزير التنمية المحلية الأسبق

وتشيّع جنازة وزير التنمية المحلية الأسبق، بعد قليل، حيث يُدفن الجثمان في مدافن الأسرة بمقابر الوفاء والأمل، بمحور المشير في مدينة نصر.