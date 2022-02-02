هيئة الكتاب تعلن تسليم أول «أوردر» من الكتب المباعة عبر المنصة الرقمية

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في بيان، تسليم أول «أوردر» من الكتب المباعة من خلال المنصة الرقمية للهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري؛ والتسليم تم بعد 48 ساعة من تسجيل الطلب إلكترونيا.

تفاصيل خدمة توصيل الكتب بالبريد

وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي خدمة مميزة تقدمها هيئة الكتاب بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل وشحن أي 5 كتب بأي وزن مقابل 10جنيهات فقط.

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وتشهد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا جماهيريا كبيرا على المعرض وعلى الفعاليات المصاحبة، وأعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي، أن اليوم السادس لفعاليات دورته الـ53، أمس الثلاثاء الأول من فبراير، شهد دخول 64 ألف زائر، ما يؤكد ارتفاع مؤشر الوعي الجمعي، وإدراك أهمية المعرفة في تنمية وتطوير المجتمع.

وتستمر الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية». خلال شاشة تعمل باللمس.

وتقدم وزارة الثقافة العديد من التيسيرات للمواطنين خلال الدورة الحالية، حيث تتعاون الثقافة مع عدة جهات من بينها وزارة الصحة التي تقدم العديد من الخدمات الصحية داخل مقر المعرض، ومن بينها مركزين لتقي لقاح كورونا.

كما تتعاون الوزارة مع وزارة النقل لتيسيير حركة انتقال المواطنين من وإلى المعرض، عبر تخصيص 11 خط سيارات تنطلق من مختلف ميادين القاهرة.