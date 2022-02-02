يوليو المقبل.. بدء تطبيق تعديلات قانون تنظيم الجامعات

تبدأ الجامعات المصرية فى تفعيل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة للدولة 2022 وتطبيقها في يوليو المقبل.

وتتضمن التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية في الساعات الماضية، توفيق الأوضاع لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

قانون تنظيم الجامعات

كما تضمَّنت التعديلات التي أجريت في القانون بمجلس النواب، بأن يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات قانون الجامعات رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في الجلسات البرلمانية السابقة.