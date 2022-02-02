أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

أشياء كثيرة يبحث عنها المواطنين بشكل يومي ودائم، أملا في متابعة آخر أخبارها لمعرفة أسعار السلع الأساسية، التي لم يكن هناك غنى عن شرائها، وتعد أسعار الفاكهة من أهم تلك الأشياء، نظرا لحرص المواطنين على تناول الفاكهة الغنية بالفيتامينات، لتقوية جهاز المناعة الخاص بهم، ومساعدته على مواجهة الإصابة بالفيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد.

واهتماما من «الوطن» بتقديم جميع الخدمات التي يحتاج لها المواطنين ويبحثون عنها، نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، وفق جولة «الوطن» صباح اليوم في أسواق الدقي وامبابة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الفاكهة اليوم

- جاء سعر كيلو الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.

- جاء سعر كيلو الرمان ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الفراولة لسعر تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو المانجو كيت بين 15 إلى 25 جنيهًا، والمانجو المستورد سوداني نحو 30 جنيهًا.

- بالنسبة لسعر حبة بطيخ تزن بين 8 إلى 10 كيلوجرامات فتراوح بين 32 إلى 40 جنيهًا، وتراوح الخوخ المستورد بين 15 إلى 20 جنيهًا، والنكترين مستورد بين 15 إلى 20 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو البرقوق المستورد وصل لسعر نحو 11 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكمثري المستوردة نحو 25 جنيهًا.

- جاء سعر حبة الأناناس بنحو 35 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر القشطة البلدي، وصل لسعر تراوح بين 17 إلى 23 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيوي لنحو 26 جنيهًا.

- أبو فروة نحو 35 جنيهًا.

- الباباظ نحو 5 جنيهات.

- الأفوكاتو 45 جنيهًا.

- العنب الأصفر والأسود المستورد نحو 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- التفاح الأمريكي بين 17 إلي 23 جنيهًا، والجولدن بين 17 إلى 19 جنيهًا، السوري واللبناني بين 12 إلى 18 جنيهًا.

- بلح سيوي نحو 20 جنيهًا، البلح الثلاجة بين 5 إلى 8 جنيهات.

- البرتقال البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، والسكري بين 2 إلى 4 جنيهات، وأبو سرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

- النارنج نحو 2.5 جنيه.

- اليوسفي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.