أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 30 يناير 2022

مع انخفاض درجات الحرارة، وموجات سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، يحتاج الكثيرين إلى فيتامين ج المقوي للمناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك يبحث الكثيرين بصورة يومية عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر.

وللباحثين عن أسعار الفاكهة، نعرضها لكم في التقرير التالي، وفق لما أعلن في سوق العبور، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر

وبحسب تجار سوق العبور، جاء سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيهات، والسكري ما بين 2 إلى 4 جنيهات، وأبو سرة ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، والنارنج نحو 2.5 جنيه، واليوسفي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وهذه الفواكه من أكثر الأصناف الغنية بفيتامين ج الهام لرفع مناعة الجسم ضد الإنفلونزا والبرد.

وجاء سعر الكيلو جرام من العنب الأصفر والأسود المستورد نحو 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي ما بين 17 إلي 23 جنيهًا، والجولدن ما بين 17 إلى 19 جنيهًا، السوري واللبناني ما بين 12 إلى 18 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 20 جنيهًا، البلح الثلاجة ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

بينما وصل سعر الكيلو جرام من الجوافة ما بين 4 إلى 7 جنيهات، والرمان ما بين 6 إلى 9 جنيهات، والفراولة ما بين 7 إلى 10 جنيهات، والكانتلوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات، ومانجو كيت ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ومانجو مستورد سوداني نحو 30 جنيهًا، حبة بطيخ وزن 8 إلى 10 كيلوجرامات ما بين 32 إلى 40 جنيهًا، خوخ مستورد ما بين 15 إلي 20 جنيهًا، والنكترين مستورد ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلوجرام من البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا، والحرنكش نفس السعر، بينما كمثري مستوردة نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر حبة الأناناس حوالي 35 جنيهًا، والقشطة البلدي ما بين 17 إلى 23 جنيهًا، والكيوي نحو 26 جنيهًا، أبو فروة حوالي 35 جنيهًا، وسعر الباباظ حوالي 5 جنيهات، وسعر الأفوكاتو 45 جنيهًا.

أسباب استقرار سعر الفاكهة

وبحسب التجار، فإنّ أسعار أصناف الفاكهة استقرت خلال الفترة الأخيرة، بسبب توافر المعروض في الأسواق المحلية.