أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 29 يناير 2022

شهدت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في الأسعار على مدار الأيام الماضية، نظراً لزيادة المعروض منها، عن المطلوب، حيث تعد الفاكهة من أكثر ما ينصح بتناوله يوميًا سواء للأصحاء أو المرضى، إذ توفر الفاكهة كميات كبيرة من الألياف تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول والدهون في جسم الإنسان، فضلًا عن احتواء الفواكه على حمض الفوليك، الذي يعدّ أحد عناصر فيتامين (ب) المساعد على تكوين كرات الدم الحمراء وغير ذلك من الفوائد التي قد يجهلها الكثيرون.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وجاءت قائمة أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر في الدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة، وخاصة الفواكهة الشتوية، وبينها اليوسفي والبرتقال، والفراولة، والتي شهدت استقراراً في الأسعار في معظم الأصناف خلال تداولات اليوم، السبت الموافق 29 يناير 2022، على النحو التالي:

ـ التفاح اللبناني 28 جنيهًا.

ـ سعر حبة الأناناس 40 جنيها.

ـ الخوخ المستورد 25 جنيهًا.

ـ الكاكا 12 جنيها.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ البرتقال السكري 7 جنيهات.

ـ الكيوي 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

ـ الجوافة 10 جنيهات.

ـ البرقوق السكري 30 جنيهًا.

ـ التفاح البلدي 18 جنيها.

ـ التفاح الأمريكاني 27 جنيها.

ـ التفاح الجولدن 23 جنيهًا.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ البرتقال أبو سرة 10 جنيهات للكيلو.

ـ الرمان 10 جنيهات.

ـ اليوسفي 7 جنيهات.

ـ الكنتالوب 10 جنيهات.

ـ العنب كرمسن 25 جنيهًا.

ـ الفراولة 20 جنيهًا.

ـ العنب الرومي الأحمر 12 جنيهًا.

ـ البلح الرملي 10 جنيهات.

ـ الكمثرى المستوردة 30 جنيهًا.

ـ الكريز 35 جنيهًا.

ـ التين البرشومي 18 جنيهًا.

ويعود استقرار أسعار الفاكهة، في الأسواق المحلية، إلى وفرة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع، ما يجعل المستهلك يقبل على العديد منها، وذلك وفقا لما صرح به عدد من التجار خلال حديثهم لـ«الوطن»، صباح اليوم السبت الموافق 29 يناير.