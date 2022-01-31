أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 31 يناير 2022

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 31 يناير، حيث تتوافر الكثير من الأصناف، ما أدى إلى ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق مصر، وفقا لتجار في سوق العبور المصري، كما يلي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر

وقال التجار، إن أسعار الفاكهة حافظت على استقرارها، حيث سجل سعر الكيلو جرام كالآتي:

سعر الفاكهة اليوم

- العنب الأصفر والأسود المستورد نحو 20 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي ما بين 17 إلي 23 جنيهًا، والجولدن ما بين 17 إلى 19 جنيهًا، السوري واللبناني ما بين 12 إلى 18 جنيهًا

- بلح سيوي نحو 20 جنيهًا، البلح الثلاجة ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

- البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيهات، والسكري ما بين 2 إلى 4 جنيهات، وأبو سرة ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات

- النارنج نحو 2.5 جنيه

- اليوسفي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه

- الجريب فروت ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

- الجوافة ما بين 4 إلى 7 جنيهات

- الرمان ما بين 6 إلى 9 جنيهات

- الفراولة ما بين 7 إلى 10 جنيهات

- الكانتلوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات

- مانجو كيت ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ومانجو مستورد سوداني نحو 30 جنيهًا

- حبة بطيخ وزن 8 إلى 10 كيلوجرامات ما بين 32 إلى 40 جنيهًا، خوخ مستورد ما بين 15 إلي 20 جنيهًا، والنكترين مستورد ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.

- البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا

- كمثري مستوردة نحو 25 جنيهًا.

- حبة الأناناس نحو 35 جنيهًا

- القشطة البلدي ما بين 17 إلى 23 جنيهًا

- الكيوي نحو 26 جنيهًا

- أبو فروة نحو 35 جنيهًا

- الباباظ نحو 5 جنيهات

- الأفوكاتو 45 جنيهًا.