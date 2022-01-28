أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 28 يناير 2022

يهتم الكثير، بتناول الفاكهة بشكل دوري على مدار اليوم، نظراً لما لما تلعبه من دور في تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، أهمها الفواكة التي تحتوي على فيتامين C وE، إذ تعد الفاكهة واحدة من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، اللازمة لبناء جسم الإنسان، مهما بلغت مراحل عمره، لذلك تبحث الأمهات بشكل يومي، عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لتحديد الأنواع التي تحتاجها، والمقاومة لفيروسات مثل البرد مثل البرتقال واليوسفي.

لذا ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر في الدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة، وخاصة الفواكهة الشتوية، وبينها اليوسفي والبرتقال، والفراولة، في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ـ العنب كرمسن 25 جنيهًا.

ـ الفراولة 20 جنيهًا.

ـ العنب الرومي الأحمر 12 جنيهًا.

ـ البلح الرملي 10 جنيهات.

ـ الكمثرى المستوردة 30 جنيهًا.

ـ الكريز 35 جنيهًا.

ـ التين البرشومي 18 جنيهًا.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ البرتقال أبو سرة 10 جنيهات للكيلو.

ـ الرمان 10 جنيهات.

ـ اليوسفي 7 جنيهات.

ـ الكنتالوب 10 جنيهات.

ـ الكيوي 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

ـ الجوافة 10 جنيهات.

ـ البرقوق السكري 30 جنيهًا.

ـ التفاح البلدي 18 جنيها.

ـ التفاح الأمريكاني 27 جنيها.

ـ التفاح الجولدن 23 جنيهًا.

ـ التفاح اللبناني 28 جنيهًا.

ـ سعر حبة الأناناس 40 جنيها.

ـ الخوخ المستورد 25 جنيهًا.

ـ الكاكا 12 جنيها.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ البرتقال السكري 7 جنيهات.

وأرجح التجار خلال حديثهم لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار الفاكهة، في الأسواق المحلية، يعود إلى زيادة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع، ما يجعل المستهلك يقبل على العديد منها.