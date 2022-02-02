طقس الإسكندرية.. مشمس وهبوب كتل هوائية باردة وتوقف تساقط الأمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأربعاء، هدوءا نسبيا، إذ توقف تساقط الأمطار، مع استمرار هبوب الكتل الهوائية شديدة البرودة، وتراجعت نسب درجة الاستعداد القصوى، واستمرار المتابعة اليومية لتوقعات الطقس من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 24 %، ووصلت سرعة الرياح إلى 16 كم ساعة في الساعة، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار اليوم علي المدينة الساحلية.

وتستمر الرياح شديدة البرودة في الإسكندرية ليلا ونهارا، حيث طقس بارد جد في المحافظة، ما دفع المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجة الحرارة.

شركة الصرف بالإسكندرية تعلن حالة الطوارئ

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه وفقا للتوقعات هيئة الأرصاد الجوية هدوء في تساقط الأمطار هذا اليوم وغدا، مع الاستمرار في متابعة التوقعات، خاصة مع التغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة والعالم خلال هذا العام وتسببت في تغير قدوم الأمطار عن جدول النوات.

ولفت إلى الاستمرار في عملية تطهير الشنايش والمصبات، من أجل الاستعداد لتساقط الأمطار في أي وقت.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحافظة لم تشهد أي تجمعات للمياه خلال النوة الماضية، وتم سحب كل المياه من الشوارع للتعامل السريع مع أي تراكمات للمياه، لافتا إلى أن الشركة في انعقاد دائم لمتابعة كل المشاكل بعد كل نوة والتعامل السريع مع أي مشاكل.