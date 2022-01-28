طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار متوسطة تزداد حدتها ليلا

واصلت الموجة الباردة رياحها وأمطارها لليوم السادس على التوالي على مدينة الإسكندرية، الأمر الذي سبب حالة من الهدوء الشديد في الشوارع، نتيجة تزامن تلك النوة مع إجازة أمس الخميس، البديلة ليوم عيد ثورة يناير وعيد الشرطة، بالإضافة إلى الإجازة الطبيعية اليوم الجمعة، ما أثر على حركة المواطنين، في ظل ظهور تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع والمناطق المنخفضة، مع بدء الوحدات المحلية في سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على أنحاء البلاد، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظات في هذا الشأن.

أمطار الإسكندرية اليوم بنسبة 60%

وشهدت الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 50-60% تقريبا، على أن تزيد حدتها مع تقدم ساعات النهار، وسط نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 مترا.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن الأمطار التي هطلت على الإسكندرية كانت غزيرة جدا، إلا أنه تم التعامل معها بنجاح وتصريفها بشكل سريع، دون حدوث أي شلل مروري يذكر، لا سيما بطء في بعض الحارات خلال تصريف المياه.

وأضاف «الشريف» في بيان، على هامش متابعة أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بشوارع الإسكندرية وتمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية، أن العمل يتم بشكل لحظي، والجميع على قدم وساق.

المحافظ: نتابع عمليات تصريف مياه الأمطار باستمرار

وأكد «الشريف»، على أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة، ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.