طقس مشمس في الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي وتوقعات بسقوط الأمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، سطوعا لأشعة الشمس في سماء المدينة الساحلية لليوم الثاني على التوالي، بعد أسبوع ممطر وشديد البرودة منذ الأحد الماضي، إذ غابت الأمطار وسط استمرار الطقس البارد بدرجة حرارة بلغت 16 درجة مئوية صباحاً، مع احتمالات ضئيلة بنسبة 40% لسقوط أمطار.

طقس الإسكندرية اليوم

وطبقاً لتقرير الأرصاد، فإن طقس الإسكندرية اليوم الأحد، بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال في بعض المناطق.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية من المتوقع اليوم الأحد، أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة 40% تقريبا، كما تنشط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها من 50 - 60 كم / ساعة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من 2 - 2.5 متر تقريبا.

استمرار شفط المياه من الشوارع

وتبع ذلك تأكيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة تواجد الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة الأيام الماضية، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، على حد قوله، خلال متابعة الآثار الناجمة عن أمطار الإسكندرية.

وتعرضت الإسكندرية، الأسبوع الماضي، لاسبوع ممطر، ترتب عليه رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ، والاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق برفقة تواجد رجال الصرف الصحي.