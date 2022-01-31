13 فبراير.. مزاد علني لبيع محلات ووحدات إدارية بمحافظة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، طرح مزايدة علنية لبيع محلات ووحدات إدارية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة الشرقية، وذلك يوم الأحد الموافق الـ13 من فبراير 2022.

المزاد العلني يبدأ في الـ 12 ظهر الأحد

وبحسب منشور صادر عن الهيئة اليوم، من المقرر أن تعقد جلسة المزاد العلني في الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة «سونستا» بمديرية الإسكان بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إذ سيتم البيع طبقًا للشروط الواردة بكراسة المواصفات.

مواصفات ومواقع الوحدات الجغرافية المعروضة بالمزاد

وأشارت كراسة المواصفات الخاصة بالمزاد، إلى عدد المحلات والوحدات الإدارية المعروضة للبيع، والمساحات الخاصة بكل وحدة أو محل، ومواقعها، على النحو التالي:

- 26 محلا بمساحات تتراوح بين 17,70 و53,30 متر مربع، بمنطقة العصلوجي بمدينة الزقازيق.

- 18 وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 77,40 و83,20 متر مربع، بمنطقة العصلوجي بمدينة الزقازيق، بالقرب من موقف الميكروباص بالأحرار.

- 37 محلا بمشروع إنشاء 20 عمارة بجوار مساكن أحمد حلمي بمركز فاقوس خلف مرور فاقوس الجديد، بمساحات تتراوح بين 13,48و24,67 متر مربع.

- 4 محلات بحلقة السمك، بالقرب من شارع الزراعة بالزقازيق، بمساحات تتراوح بين 23,44 و24,67 متر مربع.

- محل واحد بالحسينية بمشروع إنشاء 2 عمارة بجوار قصر الثقافة، والمساحات مذكورة بكراسة الشروط.

سعر كراسة الشروط

يشار إلى أنَّ كراسة الشروط تباع بمبلغ 400 جنيه، شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة والرسوم، والدمغات المقررة طبقًا لقرار الدكتور وزير المالية رقم 2 لسنة 2019، وتنفيذًا للقانون رقم 16 لسنة 2018 والقانون رقم 200 لسنة 2020.

كما أن الأسعار التي يبدأ بها المزاد لبيع كل وحدة إدارية أو تجارية، بحسب قيمة الأمتار وكافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط.