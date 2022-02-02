زيادة عائد قناة السويس 10% في يناير .. والفريق ربيع: حققنا 544 مليون دولار

أكّد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة سجّلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة وهي الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء في أشهر يناير، موضحًا أن شهر يناير شهد عبور 1774 سفينة مقابل 1594 سفينة في نفس الشهر من 2021 أي بزيادة قدرها 11.3%، أما الحمولات فهي 106 ملايين طن مقابل 104 ملايين طن بزيادة 2%، والعائد 544 مليون دولار مقابل 495 مليون دولار بزيادة 10%.

حقننا أرقاما لم تحقق من قبل عام 2021

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في عام 2021 حقننا أرقامًا لم تحقق من قبل، وفي شهر يناير من هذا العام حققنا أرقام لم تُحقق من قبل كذلك».

تعافي حركة التجارة العالمية والنقل البحري

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «في العام الماضي تعافت حركة التجارة العالمية والنقل البحري، والوحدة الاقتصادية في هيئة القناة تدرس بشكل متأني بسبب المتغيرات المتعلقة بالنقل البحري، وفي نوفمبر الماضي أعلنا زيادة رسوم المرور 6% وهي تكلفة بسيطة مقارنة بالزيادة في أسعار الشحن، والزيادة محسوبة وعدد السفن هيزيد مش هيقل».

وأعلنت قناة السويس أمس الثلاثاء، بدء تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة للقناة، تزامنًا مع تحقيق الهيئة رقما قياسيا جديدا في عبور السفن خلال شهر يناير الماضي، إذ تشمل الزيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021.