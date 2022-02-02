قبل عرضها الليلة بموسم الرياض.. أبطال وأحداث مسرحية «كازانوفا» وسعر التذاكر

ينطلق مساء اليوم، العرض الأول لمسرحية «كازانوفا» للمخرج هشام عطوة، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتضم في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم حسن الرداد وعمرو يوسف، ومن المقرر أن يستمر عرضها حتى السبت المقبل على مسرح «محمد العلي»، في تمام الساعة الـ8 مساءً.

أسعار تذاكر «كازانوفا» بـ «موسم الرياض»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «كازانوفا» في 5 فئات، تبدأ بـ 110 ريالات سعودية، وتتدرج التذاكر ما بين 150، 200 و300 ريال سعودي، بينما يصل سعر تذكرة الـ «VIP»، إلى 450 ريال سعودي وهو ما يقارب ألفي جنيه مصري، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز.

أحداث مستقبلية.. قصة العرض المسرحي «كازانوفا»

وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الكوميديا، بعد اختلاف مقاييس الجمال عام 2100، ويصبح «كازانوفا» متواضع الجمال هو أجمل رجل في العالم ويستغل ذلك في خداع النساء والحصول على مبالغ مالية ضخمة.

العرض المسرحي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا من بينهم حسن الراداد، وعمرو يوسف، ونسرين طافش، وحمدي المرغني، وهالة فاخر، وياسر الطوبجي، وسليمان عيد، بالإضافة إلى الفنان الشعبي سعد الصغير.

ولا يعد «كازانوفا»، هو العمل المسرحي المصري الوحيد الذي سيتمّ عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ أنَّه من المقرر أن تقدم الفنانة «يسرا»، عرضًا مسرحيًا، تعود من خلاله إلى المسرح مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب جاوزت الـ20 عامًا، بالإضافة إلى عرض آخر يجمع في بطولته دينا الشربيني وياسمين رئيس بعنوان «ريا وسكينة»، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية التي جرى تقديمها منذ نوفمبر الماضي، شارك في بطولتها مجموعة ضخمة من نجوم الكوميديا من بينهم محمد هنيدي، ومحمد سعد، ويحيى الفخراني، وبيومي فؤاد.