«التنظيم والإدارة» يعلن حاجة «الأوقاف» للتعاقد مع 2000 إمام وعامل بالمساجد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس، و1000 عامل، في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

وأوضح بيان عن الجهاز اليوم، أنّه من المقرر فتح باب التقديم يوم 15 فبراير الحالي حتى 2 مارس المقبل، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg، والتي تضم الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

بوابة الوظائف الحكومية

ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة، ومواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

يذكر أنّ المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نصت، على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.