أول تصريح لـ هاني الناظر من مستشفى عزل كورونا: «ادعولي أخف وأقوم تاني»

طمأن الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق المواطنين على حالته الصحية، بعد أن تدهورت إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وإعلان ابنه دخوله المستشفى، مطالبًا محبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالدعاة له.

صحتي تتحسن الحمدلله.. وأتبع بروتوكولا علاجيا

وقال الناظر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله، صحتي تتحسن، وأتبع برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، وتحت إشراف طبي واهتمام الأطباء، وإن شاء الله قريبا أعود مجددا لكل محبيني».

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أنَّه دخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة وأعراض الفيروس ما زالت موجودة، مطالبًا محبيه بالدعاء له قائلًا: «ادعولي أخف وأقوم من تاني»، ناصحًا الجميع بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، داعيًا الله أنَّ يشفي ويعفي الجميع من هذه الجائحة، متقدمًا بالشكر لكل من سأل عنه».

الأطباء أكثر فئة معرضة للإصابة.. ربما التقطت الفيروس من أحد المرضى

وأضاف «الناظر»، أنَّ الأطباء أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا، وربما يكون قد التقط الفيروس من أحد المرضى، لافتًا إلى أهمية ارتداء الكمامات وعدم الضجر منها، مع المداومة على عسل اليدين باستمرار، كونهما الخط الأول للدفاع ومواجهة الفيروس.

وكان الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّ الأعراض التي ظهرت عليه بسيطة وبعد لإجراء العديد من الفحوصات تبين إيجابية المسحة.

يُشار إلى أنَّ محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، قد كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ والده نقل للمستشفى إثر تدهور صحته، مطالبًا الجميع بالدعاء له.